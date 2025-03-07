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Результативная «перестрелка» — в видеообзоре матча «Панатинаикос» — «Фиорентина»

Результативная «перестрелка» — в видеообзоре матча «Панатинаикос» — «Фиорентина»
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В ночь с 6 на 7 марта на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в греческих Афинах состоялся первый матч 1/8 финала Лиги конференций. Местный «Панатинаикос» обыграл итальянскую «Фиорентину» со счётом 3:2.

Права на трансляции Лиги чемпионов и Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Хозяева забили дважды в первые 20 минут матча: отличились Кароль Свидерски и Неманья Максимович. «Фиорентина» отыграла один мяч практически сразу: гол на счету Лукаса Бельтрана. Спустя три минуты счёт сравнял Николо Фаджоли. В конце тайма «фиалки» вышли вперёд, однако гол Матиаса Морено был отменён из-за офсайда. На 55-й минуте «Панатинаикос» забил третий мяч: отличился Тете.

Ответный матч между командами пройдёт 13 марта и начнётся в 23:00 мск.

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