Игрок ЦСКА Матвей Кисляк: Иван Обляков — русский Вирц

Полузащитник ПФК ЦСКА Матвей Кисляк сравнил своего партнёра по команде, универсального хавбека Ивана Облякова с атакующим игроком леверкузенского «Байера» Флорианом Вирцем.

«То, что есть в Ване, ни в ком больше не вижу. Он на каждую тренировку идёт с детским азартом. Ну и шикарные передачи, видение поля — с таким рядом очень круто. Топовый, недооценённый игрок. На переднем плане в ЦСКА всегда были те, кто больше забивал. Например, Чалов. А Ваня — скрытый лидер, как Джака или Вирц в «Байере», Гравенберх в «Ливерпуле». О них мало кто говорит — хотя они вносят очень большой вклад. Ваня такой же. Русский Вирц, получается (смеётся)!» — приводит слова Кисляка Sport24.

Ивану Облякову 26 лет, за ЦСКА он выступает с 2018-го. В нынешнем сезоне атакующий полузащитник провёл 25 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал пять результативных передач. Действующий контракт футболиста с армейцами рассчитан до лета 2027 года. По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 32 очка за 19 матчей.