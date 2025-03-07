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Полузащитник ЦСКА Пьянич объяснил, почему решил удалиться из социальных сетей

Полузащитник ЦСКА Пьянич объяснил, почему решил удалиться из социальных сетей
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Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич объяснил, почему решил удалиться из социальных сетей.

— Несколько месяцев назад ты решил удалиться из социальных сетей. Почему? Из-за критики твоего приезда в Россию?
— Нет-нет, в этом 0% правды. Это были личные причины. Я чувствовал, что не хочу больше сидеть в социальных сетях. Возможно, когда-нибудь я вернусь, но сейчас мне комфортно. Социальные сети забирали у меня слишком много времени. Я устал от этого. Да, это важно, быть с фанатами на связи, но я был бы рад вообще не иметь соцсетей, чтобы концентрироваться только на реальности, — сказал Пьянич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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