Шикунов: «Спартак» решил свои вопросы с «Оренбургом», достойный счёт
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался по итогам матча 19-го тура РПЛ между красно-белыми и «Оренбургом» (2:0).
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51' 2:0 Солари – 90+6'
Удаления: нет / Сидоров – 58'
«Результаты после зимних сборов всегда тяжело даются. «Зенит» сложно играл с ЦСКА, да и «Краснодар» с «Крыльями». Всем было сложно, но «Спартак» решил свои вопросы. Достойный счёт! Самое главное, что в первом туре после паузы победили. Обычно сложно сыграть на результат. В первом тайме было преимущество, но не хватало остроты в штрафной. Но забили первый и хорошо завершили игру. Всё хорошо сложилось», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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