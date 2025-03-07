Шикунов: «Спартак» решил свои вопросы с «Оренбургом», достойный счёт

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался по итогам матча 19-го тура РПЛ между красно-белыми и «Оренбургом» (2:0).

«Результаты после зимних сборов всегда тяжело даются. «Зенит» сложно играл с ЦСКА, да и «Краснодар» с «Крыльями». Всем было сложно, но «Спартак» решил свои вопросы. Достойный счёт! Самое главное, что в первом туре после паузы победили. Обычно сложно сыграть на результат. В первом тайме было преимущество, но не хватало остроты в штрафной. Но забили первый и хорошо завершили игру. Всё хорошо сложилось», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.