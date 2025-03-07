Виктор Са: верю, что весной у «Краснодара» будет ещё одна победная серия

Бразильский нападающий «Краснодара» Виктор Са надеется, что чёрно-зелёные вернутся на победный путь в рамках Российской Премьер-Лиги этой весной. В последних пяти матчах внутреннего первенства команда Мурада Мусаева не добыла ни одной победы.

– Новый сезон, вы на невероятной серии из 11 побед подряд. Что случилось в конце осени с командой? Почему вы смазали концовку?

– Иногда такое происходит. Мы играли против очень сильных команд и допустили некоторые ошибки. Я верю в то, что после паузы у нас получится показать ещё одну победную серию, — приводит слова Са Metaratings.

После 19 туров тройку лидеров в Российской Премьер-Лиге этого сезона составляют «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». В активе всех трёх команд по 40 набранных очков. Сине-бело-голубые занимают первую строчку благодаря преимуществу над конкурентами по дополнительным показателям. «Краснодар» в следующем туре РПЛ сыграет с «Пари НН» на выезде.