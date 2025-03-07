Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Миралем Пьянич: есть вероятность, что закончу карьеру в ЦСКА

Миралем Пьянич: есть вероятность, что закончу карьеру в ЦСКА
Комментарии

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич заявил, что не исключает вариант завершения карьеры в московском ПФК ЦСКА.

— Твой контракт с ЦСКА истекает летом, но в нём есть опция продления. От чего будет зависеть, будет ли активирована эта опция?
— Я не думаю об этом, не испытываю давления. Честно — я очень рад быть здесь. По окончании сезона мы сядем, переговорим и найдём лучшее решение для всех. Думаю, есть вероятность, что я закончу свою карьеру в ЦСКА. Хотя я люблю футбол, всё ещё хочу продолжать в него играть. Сейчас я на 100% сконцентрирован на игре за клуб. Моя главная цель — выиграть титулы с ЦСКА, — сказал Пьянич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Материалы по теме
«Не видел, чтобы в Испании и Италии работали, как в России». Самый статусный легионер РПЛ
Эксклюзив
«Не видел, чтобы в Испании и Италии работали, как в России». Самый статусный легионер РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android