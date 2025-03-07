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Альберт Луке: Дженни Эрмосо — человек, который причинил мне больше всего боли в жизни

Альберт Луке: Дженни Эрмосо — человек, который причинил мне больше всего боли в жизни
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Бывший спортивный директор сборной Испании Альберт Луке прокомментировал обвинения в принуждении футболистки Дженнифер Эрмосо в ходе судебного процесса над Луисом Рубиалесом за поцелуй после победы на чемпионате мира 2023 года в Австралии. Он был оправдан по обвинению в принуждении Эрмосо с целью заставить её преуменьшить значение недобровольного поцелуя.

«Она не хотела разговаривать, она хотела наслаждаться титулом и не хотела обсуждать его ни с кем. Дженни — человек, который причинил мне больше всего боли в жизни, хотя из того, что я о ней знаю, я не думаю, что она плохой человек. Мне сказали, что для этого преступления необходим обмен словами, но я никогда не виделся с ней. Моя совесть чиста, но мне не даёт спать по ночам то, что я вижу, как страдают мои близкие. Особенно дети, меня спросили: «Папа, тебя посадят в тюрьму?» — приводит слова Луке Sport.es со ссылкой на Cadena SER.

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