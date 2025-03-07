Роман Широков: у российских игроков есть проблемы с креативом, но Пьянич не помнит меня

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков прокомментировал высказывание хавбека ЦСКА Миралема Пьянича, что у российских игроков есть проблемы с креативом.

«Пьянич просто меня не помнит (смеётся). Согласен с ним, что сейчас у российских игроков есть проблема с креативом и фантазией. Думаю, в большей степени это либо есть, либо нет. К тому же если вас готовят как роботов и все должны всё одинаково выполнять, весь креатив отсутствует, даже если он когда-то был. Сейчас такой футбол, будто играют прям по шаблону.

Если у нас игрок начинает обыгрывать, люди сразу говорят: «Вау». В той же Европе игроки группы атаки без стеснений берут и обыгрывают. Они не идут в глупый обыгрыш на четверых, но если остаются один в один, обязательно берут и обыгрывают. У нас такого очень мало. Если российский игрок начинает обыгрывать, сразу становится невероятно ярким. Однако потом это тоже куда-то пропадает. Это идёт от тренерских установок и боязни допустить ошибку. Это взаимосвязанные вещи — боязнь ошибиться и обусловлена установками тренера. Если молодой ошибся, сразу садится на скамейку. Поэтому предпочитают играть более надёжно», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.