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Компани рассказал, как долго будет отсутствовать травмированный Мануэль Нойер

Компани рассказал, как долго будет отсутствовать травмированный Мануэль Нойер
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани рассказал, сколько времени пропустит вратарь команды Мануэль Нойер из-за разрыва мышечного волокна в правой икроножной мышце, полученного в минувшей встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером» (3:0).

«Считаю, что ему хватит времени, чтобы восстановиться до международного перерыва (в марте. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Компани.

Напомним, немецкий голкипер получил повреждение в результате празднования гола в ворота «фармацевтов». В ближайших играх, включая ответную с «Байером», Нойера заменит 21-летний Йонас Урбиг.

Ответная встреча между «Баварией» и «Байером» состоится 11 марта. Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

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