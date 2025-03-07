Миралем Пьянич высказался о своей игровой роли в ЦСКА

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич высказался о своей игровой роли в московском ПФК ЦСКА.

— Марко Николич говорил, что настоящего Пьянича мы увидим весной. Ты чувствуешь, что набрал форму?

— Я приехал в ЦСКА в конце сентября, до этого было четыре месяца каникул. У меня не было интенсивных тренировок с командой – пришлось заново адаптироваться, и я пытался сделать это как можно быстрее. Хорошо, что обошлось без травм, потому что я довольно долго был вне игры. Но я внимательно следил за своим телом. Мне нужно было поймать игровой ритм. Поэтому зимняя предсезонка была очень важна. Сейчас чувствую себя в форме.

— Схема команды изменилась, ты играешь десятку. Как описал бы эти изменения?

— Мы постоянно общаемся с Марко на этот счёт. Моя позиция подразумевает свободу, как и у всех остальных. Нам разрешено постоянно меняться позициями в зависимости от ситуации на поле, чтобы заполнять все позиции в центре. Я начинаю десяткой, но эпизодически могу быть и шестёркой. Марко требует, чтобы я постоянно был с мячом, — сказал Пьянич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.