Стогниенко — о матче «Рома» — «Атлетик»: хитрый опытный Раньери отлично управлял скамейкой

Комментатор Oкко Владимир Стогниенко высказался по итогам первого матча 1/8 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Атлетиком» Бильбао.

«Две очень важные детали по итогам первого матча «Ромы» и «Атлетико» из Бильбао. Баски потеряли обоих центральных защитников: Дани Вивиан получил травму (видимо, мышечную, нужно дождаться диагноза), Ерай Альварес удалился. «Рома» качественно превратила численное преимущество сперва в опасные моменты, а потом в гол. Потеря Вивиана перед ответным матчем даже более чувствительная, он один из лучших на своей позиции в чемпионате Испании в этом году. Как именно будет обороняться Вальверде в Бильбао – вопрос.

Хитрый опытный Раньери отлично управлял скамейкой и сделал удачные замены. Салемакерс отдал голевой пас и добавил напора на правом фланге, Шомуродов забил победный мяч (и привёз Альваресу вторую жёлтую карточку). Ну и еще Челик справился со звездным Нико Уильямсом, а вот Иньяки Уильямс свой фланг у римлян выиграл. До матча на «Сан-Мамесе» неделя, у «Ромы» небольшое преимущество», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.