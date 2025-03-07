Фонсека на слушании говорил о переживаниях из-за ссоры Трампа с Зеленским — The Athletic

Главный тренер французского «Лиона» Паулу Фонсека говорил о беспокойстве из-за политической обстановки на слушании по вопросу его дисквалификации за физическое воздействие на арбитра Бенуа Мийо в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (2:1). Об этом сообщил The Athletic.
Паулу Фонсека посетил заседание дисциплинарной комиссии Лиги 1 по видеосвязи. Он рассказал, что в последние дни его беспокоила неопределённость, связанная с будущим по ситуации на Украине после встречи президента страны Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом. По информации источника, на тренера также повлияла разлука с женой и двумя детьми, которые остались в Италии после его увольнения из «Милана» в декабре 2024 года. По итогам заседания комиссии Фонсека был дисквалифицирован на девять месяцев.
- 7 марта 2025
-
13:38
-
13:26
-
13:25
-
13:25
-
13:20
-
13:05
-
13:04
-
13:01
-
12:55
-
12:47
-
12:40
-
12:33
-
12:32
-
12:27
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:59
-
11:45
-
11:35
-
11:28
-
11:26
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
10:56
-
10:45
-
10:40
-
10:32
-
10:30
-
10:30
-
10:24
-
10:24
-
10:20
-
10:19