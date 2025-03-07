Фонсека на слушании говорил о переживаниях из-за ссоры Трампа с Зеленским — The Athletic

Главный тренер французского «Лиона» Паулу Фонсека говорил о беспокойстве из-за политической обстановки на слушании по вопросу его дисквалификации за физическое воздействие на арбитра Бенуа Мийо в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (2:1). Об этом сообщил The Athletic.

Паулу Фонсека посетил заседание дисциплинарной комиссии Лиги 1 по видеосвязи. Он рассказал, что в последние дни его беспокоила неопределённость, связанная с будущим по ситуации на Украине после встречи президента страны Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом. По информации источника, на тренера также повлияла разлука с женой и двумя детьми, которые остались в Италии после его увольнения из «Милана» в декабре 2024 года. По итогам заседания комиссии Фонсека был дисквалифицирован на девять месяцев.