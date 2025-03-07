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Фонсека на слушании говорил о переживаниях из-за ссоры Трампа с Зеленским — The Athletic

Фонсека на слушании говорил о переживаниях из-за ссоры Трампа с Зеленским — The Athletic
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Главный тренер французского «Лиона» Паулу Фонсека говорил о беспокойстве из-за политической обстановки на слушании по вопросу его дисквалификации за физическое воздействие на арбитра Бенуа Мийо в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (2:1). Об этом сообщил The Athletic.

Франция — Лига 1 . 24-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 1
Брест
Брест
0:1 Лала – 15'     1:1 Ляказетт – 24'     2:1 Ляказетт – 82'    

Паулу Фонсека посетил заседание дисциплинарной комиссии Лиги 1 по видеосвязи. Он рассказал, что в последние дни его беспокоила неопределённость, связанная с будущим по ситуации на Украине после встречи президента страны Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом. По информации источника, на тренера также повлияла разлука с женой и двумя детьми, которые остались в Италии после его увольнения из «Милана» в декабре 2024 года. По итогам заседания комиссии Фонсека был дисквалифицирован на девять месяцев.

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