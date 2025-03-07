Семшов: в какой-то степени Пьянич прав насчёт нехватки креатива у российских футболистов

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов отреагировал на слова хавбека ПФК ЦСКА Миралема Пьянича о том, что российским игрокам не хватает фантазии и креатива.

«В какой-то степени Пьянич прав насчёт нехватки креатива у российских футболистов. Он поиграл в Европе: видел молодых европейских футболистов, которые начинали большой путь. Наверное, Пьянич хотел сказать, что не хватает спортивной наглости идти в обводку и рисковать. Зачастую у нас многие стараются играть без риска, но при этом и без креатива. А заметны футболисты, которые что-то придумывают и делают разницу. Наверняка Пьяничу есть с чем сравнивать», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.