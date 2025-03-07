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Миралем Пьянич: нынешняя база ЦСКА старовата, она должна быть лучше

Миралем Пьянич: нынешняя база ЦСКА старовата, она должна быть лучше
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Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич рассказал, что он хотел бы улучшить в российском футболе.

— В чём видишь главные проблемы российского футбола? Если бы была возможность, что бы изменил?
— Стадионы в России фантастические. Да, дорога на матчи занимает много времени, но ничего. Наверное, мне повезло, что я пока не ездил на поездах. Надеюсь, что как можно скорее всё разрешится и все смогут путешествовать нормально.

По поводу того, что я ещё хотел бы улучшить, – тренировочную базу ЦСКА. Знаю, что сейчас началась стройка новой базы, и это здорово. Она должна быть лучше, нам это нужно. Я слышал, что у многих других российских грандов отличные базы, ЦСКА тоже должен иметь такую, и здорово, что так и будет. Нынешняя база старовата, хотя качество тренировочного поля прекрасное. Но глобально — я не вижу большой разницы между Россией и другими странами, — сказал Пьянич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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