Миралем Пьянич: нынешняя база ЦСКА старовата, она должна быть лучше

Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич рассказал, что он хотел бы улучшить в российском футболе.

— В чём видишь главные проблемы российского футбола? Если бы была возможность, что бы изменил?

— Стадионы в России фантастические. Да, дорога на матчи занимает много времени, но ничего. Наверное, мне повезло, что я пока не ездил на поездах. Надеюсь, что как можно скорее всё разрешится и все смогут путешествовать нормально.

По поводу того, что я ещё хотел бы улучшить, – тренировочную базу ЦСКА. Знаю, что сейчас началась стройка новой базы, и это здорово. Она должна быть лучше, нам это нужно. Я слышал, что у многих других российских грандов отличные базы, ЦСКА тоже должен иметь такую, и здорово, что так и будет. Нынешняя база старовата, хотя качество тренировочного поля прекрасное. Но глобально — я не вижу большой разницы между Россией и другими странами, — сказал Пьянич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.