Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не сегодня так завтра». Сёмин — о возможном возвращении России на международную арену

«Не сегодня так завтра». Сёмин — о возможном возвращении России на международную арену
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер московского «Локомотива», киевского «Динамо» и «Ростова» Юрий Сёмин считает, что Россия непременно вернётся на международную арену. Российский специалист подчеркнул, что сейчас футбольные руководители делают для этого абсолютно всё.

«Конечно, мы вернёмся. Сейчас всё для этого делается, наши футбольные руководители держат всё под контролем. У меня нет сомнений в том, что вернёмся. Не сегодня так завтра, — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0). В марте россияне встретятся со сборной Замбии.

Материалы по теме
Сёмин: Хвича — звезда европейского футбола, его связка с Баркола и Дембеле лучшая в мире
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android