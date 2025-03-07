«Не сегодня так завтра». Сёмин — о возможном возвращении России на международную арену

Бывший тренер московского «Локомотива», киевского «Динамо» и «Ростова» Юрий Сёмин считает, что Россия непременно вернётся на международную арену. Российский специалист подчеркнул, что сейчас футбольные руководители делают для этого абсолютно всё.

«Конечно, мы вернёмся. Сейчас всё для этого делается, наши футбольные руководители держат всё под контролем. У меня нет сомнений в том, что вернёмся. Не сегодня так завтра, — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0). В марте россияне встретятся со сборной Замбии.