Тренер «Челси» Мареска рассказал, чем «Копенгаген» удивил в матче Лиги конференций

Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Лиги конференций с датским «Копенгагеном» (2:1).

«Они удивили нас, потому что за последние три года с этим тренером сыграли только две игры с пятью защитниками — так что мы этого не ожидали. В первом тайме мы контролировали игру и владели мячом, но не создавали моментов. Но в целом мы заслужили победу, и было здорово дать этим игрокам минуты.

Пропущенный гол был немного неряшливый, мы могли этого избежать. Но это футбол, такое может случиться. Теперь 90 минут закончились, мы рады, что победили. Впереди ещё 90 минут на следующей неделе против них», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».