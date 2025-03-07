Роман Широков: «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» в лидерах, потому что я за них играл

Известный российский экс-футболист Роман Широков высказался о лидерах Российской Премьер-Лиги.

— Вы играли за все три лидирующие команды в РПЛ. На чьей стороне ваши симпатии?

— Потому они и в лидерах (смеётся)! Ещё бы ЦСКА сейчас добавил. «Краснодар» чуть более стабилен в игре, но набор очков в последнее время для них усложнился. А остальные команды играют перепадами, в том числе и «Зенит». «Спартак» перед весенней паузой провёл несколько ярких матчей, но в первой игре после паузы им было очень непросто. Однако такие матчи тоже нужны. Не вижу смысла сейчас гадать, — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.