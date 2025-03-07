Полузащитник ПФК ЦСКА Миралем Пьянич рассказал, чем ему нравится Москва. Он заявил, что столица России похожа на Дубай в плане комфортности жизни.

— Чем тебе так понравилась Москва?

— Прекрасный город. Здесь я вообще не ощущаю, что вокруг происходит что-то плохое, все живут нормальной и хорошей жизнью. Люди очень добрые, рестораны вкусные. Люблю взять кофе, погулять по Красной площади. Москва похожа на Дубай — всё работает 24/7, доставка в любой момент и так далее, — сказал Пьянич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

34-летний боснийский хавбек Миралем Пьянич в конце сентября 2024 года подписал контракт с ЦСКА в особом порядке вне пределов трансферного окна, как свободный агент. В 12 матчах за красно-синих во всех турнирах полузащитник отметился одним результативным пасом в национальном Кубке.