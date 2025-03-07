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Звезда ЦСКА Пьянич: не согласен, что РПЛ — «дерьмо». Это шестой-седьмой чемпионат Европы

Звезда ЦСКА Пьянич: не согласен, что РПЛ — «дерьмо». Это шестой-седьмой чемпионат Европы
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Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич отреагировал на слова российского форварда Александра Кокорина. Ранее форвард «Ариса» назвал РПЛ «дерьмом».

— Каким нашёл уровень РПЛ?
— Хороший, я был сильно удивлён в позитивном смысле. Есть шесть команд, которые постоянно борются за титул. Да, есть команды, которые тратят огромные деньги, что облегчает им задачу.

Не понимаю тех, кто ругает РПЛ. Слышал, что кто-то назвал уровень «дерьмом», но я не соглашусь. Мне, конечно, тяжело судить, что было раньше, но, когда я приезжал сюда играть за «Рому» и «Ювентус» с ЦСКА и «Локомотивом» в Лиге чемпионов, матчи всегда были тяжёлыми. Может быть, кто-то сейчас сравнивает нынешний уровень с прошлым, но и сейчас тоже не всё плохо. Конечно, ситуация вокруг не помогает развитию: часть сильных легионеров уехала, а именно они повышают уровень лиги. Но уровень хороший. Мне кажется, РПЛ сейчас на шестом-седьмом месте среди чемпионатов Европы по уровню. Не думаю, что уровень РПЛ далёк от чемпионата Португалии, например, — сказал Пьянич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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