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Экс-игрок «Спартака» Денис Давыдов заявил, что намерен попасть в сборную России

Экс-игрок «Спартака» Денис Давыдов заявил, что намерен попасть в сборную России
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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал, что планирует попасть в состав национальной команды России до 35 лет. Сейчас Давыдову 29, в марте ему исполнится 30.

– Ты недавно сказал: «До 35 попаду в сборную, сыграю на ЧМ». Реально веришь?
– Да. Мне главное быть в нормальном весе – для этого надо месяца три плотно поработать. Каждый день. Как говорится, какое питание – такое катание. Если дать мне стабильный год в таком режиме, всё будет, — приводит слова Давыдова Sports.ru.

Денис Давыдов является воспитанником московского «Спартака». На его счёту 37 матчей за основную команду красно-белых во всех турнирах. Всего футболист записал на свой счёт один гол и шесть результативных передач. В феврале 2019 года Давыдов покинул «Спартак» свободным агентом и перешёл в «Пари НН». Сейчас 29-летний футболист тренируется с клубом Медиалиги.

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