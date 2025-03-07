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Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич описал стиль игры Николича в пяти словах

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич описал стиль игры Николича в пяти словах
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Полузащитник московского ПФК ЦСКА Миралем Пьянич охарактеризовал модель игры сербского тренера Марко Николича.

— Ты работал с большим количеством тренеров. Что скажешь про Николича?
— Николич — отличный тренер, прекрасно ладит с игроками. Нравится, как управляет командой. Он проделывает хорошую работу. В футболе иногда не дают времени тренеру, но у Марко хорошие идеи, видение футбола. Летом у него не было времени, чтобы построить тот ЦСКА, который он хочет, чтобы поменять схему. Да, в первой части сезона мы могли набрать больше очков, но Марко прекрасно готовит нас к соперникам. У нас молодая команда, у ЦСКА прекрасное будущее. Некоторым игрокам не хватает опыта, но это придёт. Вторая часть сезона будет лучше.

— Как бы ты описал стиль Николича?
— Быстрый футбол через контроль игры. Мы хотим прессинговать, при этом играть вертикально, — сказал Пьянич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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