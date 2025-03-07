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Экс-игрок «Барсы» Миралем Пьянич дал совет российским футболистам на период бана

Экс-игрок «Барсы» Миралем Пьянич дал совет российским футболистам на период бана
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Полузащитник ПФК ЦСКА Миралем Пьянич, ранее выступавший за «Барселону», дал совет российским футболистам в период бана.

— Какой совет ты можешь дать молодому российскому поколению игроков, которые больнее всего ощущают отстранение от международных матчей?
— В первую очередь я надеюсь, что скоро всё закончится, что российские команды скоро допустят, а остальное вернётся в нормальность. Все хотят этого. А главный совет для российских игроков — не ставить себе потолка, мечтать по-большому. Россия — большая страна, у вас огромные возможности. Каждый российский игрок должен мечтать об игре в «Барселоне», «Сити», «Ливерпуле», «Баварии», «Реале». Никогда нельзя переставать мечтать, — сказал Пьянич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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