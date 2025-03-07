Игрок ЦСКА Пьянич: знаю, почему фанаты не ходят на РПЛ. Мы по ним скучаем

Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич высказался о важности фанатов на стадионах. Босниец заявил, что армейский клуб скучает по своему фанатскому сектору.

— Ты сказал про стадионы, но посещаемость низкая, нет фанатов. Знаешь почему?

— Да, я слышал о главной причине. Сожалею, что всё так, потому что знаю, что российские ультрас сумасшедшие, они очень фанатичны. Я видел на матчах Кубка, какими они могут быть, – это была фантастика. Надеюсь, они вернутся на остальные матчи как можно скорее.

— Какие испытываешь эмоции, когда видишь полупустой стадион?

— Я уже играл на пустых стадионах. Конечно, без фанатов футбол — не то. Когда стадион полный, фанаты сходят с ума — это совсем другие эмоции. Они нужны нам, мы скучаем, — сказал Пьянич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.