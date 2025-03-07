Слот — о матче с «ПСЖ»: «Ливерпулю» не просто повезло, а очень, очень сильно повезло!

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот признал, что «красным» сопутствовала удача в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Нам не просто повезло… Нам очень, очень, очень сильно повезло! Но, как сказал Майкл Джордан, чем больше ты работаешь, тем сильнее тебе везёт», — приводит слова Слота известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Игра между «Ливерпулем» и «ПСЖ» прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже 5 марта. Встречу обслуживала итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Ответный матч 1/8 финала между «ПСЖ» и «Ливерпулем» состоится 11 марта.