Слот — о матче с «ПСЖ»: «Ливерпулю» не просто повезло, а очень, очень сильно повезло!
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот признал, что «красным» сопутствовала удача в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Эллиотт – 87'
«Нам не просто повезло… Нам очень, очень, очень сильно повезло! Но, как сказал Майкл Джордан, чем больше ты работаешь, тем сильнее тебе везёт», — приводит слова Слота известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.
Игра между «Ливерпулем» и «ПСЖ» прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже 5 марта. Встречу обслуживала итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Ответный матч 1/8 финала между «ПСЖ» и «Ливерпулем» состоится 11 марта.
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