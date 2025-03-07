Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич: я счастлив в России

Полузащитник московского ПФК ЦСКА Миралем Пьянич высказался о своей адаптации в РПЛ и заявил, что он счастлив в России.

— Что было самое тяжёлое в адаптации?

— Всегда нужно пять-шесть месяцев. В «Барселоне», да и в Италии, было то же самое. Россия ничем не отличается. Но люди в ЦСКА прекрасные, они мне очень помогают. И Москва — потрясающий город, а партнёры по команде — супер. Так что у меня есть всё, чтобы просто играть в футбол. Я счастлив в России, — сказал Пьянич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

34-летний боснийский хавбек Миралем Пьянич в конце сентября 2024 года подписал контракт с ЦСКА в особом порядке вне пределов трансферного окна как свободный агент. В 12 матчах за красно-синих во всех турнирах полузащитник отметился одним результативным пасом в национальном Кубке.