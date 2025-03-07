Полузащитник ЦСКА Пьянич: в «Ювентусе» у нас было то же, что у «Зенита» в России

Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич ответил на вопрос о гегемонии «Зенита» на внутренней российской арене.

— «Зенит» выиграл шесть титулов подряд. Это плохо для лиги, когда чемпион не меняется?

— Я был в «Ювентусе», когда мы выиграли девять титулов подряд. Это значит, что «Зенит» хорошо работает. Да, они тратят больше денег, но эти деньги в том числе приносят и победы. Они тратят эти деньги на игроков. В «Ювентусе» у нас было то же самое — мы становились лучше с каждым годом, — сказал Пьянич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

34-летний боснийский хавбек Миралем Пьянич в конце сентября 2024 года подписал контракт с ЦСКА в особом порядке вне пределов трансферного окна, как свободный агент. В 12 матчах за красно-синих во всех турнирах полузащитник отметился одним результативным пасом в национальном Кубке.