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«Пари НН» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 18:00

«Пари НН» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 18:00
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Сегодня, 7 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Начало игры — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2025, пятница. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Краснодар
Краснодар
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П1
X
П2

«Пари Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 19 очков за 19 матчей. «Краснодар» находится на третьей строчке, заработав 40 очков. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит» (40).

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