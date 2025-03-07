Полузащитник ЦСКА Пьянич: я должен быть наставником для Кисляка, у него нет потолка

Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич высказался о перспективном хавбеке армейцев Матвее Кисляке.

— По поводу твоего опыта. Многие считают, что ты должен стать наставником для Матвея Кисляка, который играет на той же позиции. Что скажешь о нём?

— Да, конечно, я должен быть для него наставником. Кис — очень крутой игрок, хороший парень. У него правильный настрой. Осенью он уже вырос как футболист. Очень радостно видеть это. Матвей должен идти шаг за шагом, у него нет потолка. Он всесторонне развитый игрок, хорош на мяче. Иногда он спешит с принятием решений, но это нормально в его возрасте. Кис учится, я здесь в том числе для того, чтобы ему помочь.

— Какие советы даёшь?

— Они больше тактические. На нашей позиции надо хорошо видеть, как передвигаются партнёры, быть тактически грамотным и умным. Через игры Кисляк будет прибавлять, он очень важный игрок для будущего ЦСКА, — сказал Пьянич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.