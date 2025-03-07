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Полузащитник ЦСКА Пьянич: у меня нет хет-триков, я делаю лучше игру других

Полузащитник ЦСКА Пьянич: у меня нет хет-триков, я делаю лучше игру других
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Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич высказался о своём стиле игры.

— Как опишешь свою игру осенью? Многие экс-футболисты в России критиковали твой стиль игры.
— Не знаю, кто там что говорит. Я и язык пока не выучил, и не в курсе, где найти эти комментарии. Мой футбол никогда не был про то, что я буду много забивать. Да, у меня нет хет-триков, но я делаю игру других лучше. Осенью был не в лучшей форме — у меня не было предсезонки. Тогда пытался помогать своим опытом. Да, в течение одного месяца мы страдали по результатам, но в целом я доволен тем, как играл и как адаптировался. Сейчас чувствую себя отлично, — сказал Пьянич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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