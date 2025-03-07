Миралем Пьянич: приехать в Россию — лучший выбор для меня. Мне всё равно на критику

Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич рассказал, как относится к критике европейской общественности за свой переезд в Россию.

— Но ты был расстроен, когда читал критику от разных людей по поводу твоего трансфера в ЦСКА?

— Мне всё равно. Приехать в Россию — мой выбор, лучший выбор для меня. И я им полностью доволен. Никто не может меня сломать. Я управляю своей карьерой единолично, я ни с кем не советуюсь. Поэтому меня не волнует, что там и кто написал, кто что думает о России и так далее, — сказал Пьянич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

34-летний боснийский хавбек Миралем Пьянич в конце сентября 2024 года подписал контракт с ЦСКА в особом порядке вне пределов трансферного окна, как свободный агент. В 12 матчах за красно-синих во всех турнирах полузащитник отметился одним результативным пасом в национальном Кубке.