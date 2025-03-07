Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Миралем Пьянич: приехать в Россию — лучший выбор для меня. Мне всё равно на критику

Миралем Пьянич: приехать в Россию — лучший выбор для меня. Мне всё равно на критику
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич рассказал, как относится к критике европейской общественности за свой переезд в Россию.

— Но ты был расстроен, когда читал критику от разных людей по поводу твоего трансфера в ЦСКА?
— Мне всё равно. Приехать в Россию — мой выбор, лучший выбор для меня. И я им полностью доволен. Никто не может меня сломать. Я управляю своей карьерой единолично, я ни с кем не советуюсь. Поэтому меня не волнует, что там и кто написал, кто что думает о России и так далее, — сказал Пьянич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

34-летний боснийский хавбек Миралем Пьянич в конце сентября 2024 года подписал контракт с ЦСКА в особом порядке вне пределов трансферного окна, как свободный агент. В 12 матчах за красно-синих во всех турнирах полузащитник отметился одним результативным пасом в национальном Кубке.

Материалы по теме
«Не видел, чтобы в Испании и Италии работали, как в России». Самый статусный легионер РПЛ
Эксклюзив
«Не видел, чтобы в Испании и Италии работали, как в России». Самый статусный легионер РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android