Виктор Са: надеюсь, если когда-то попрошу у Сафонова билетик на матч «ПСЖ», он не откажет

Бразильский нападающий «Краснодара» Виктор Са поделился мнением о бывшем голкипере «быков» Матвее Сафонове, который прошлым летом перешёл в «Пари Сен-Жермен». Он выразил надежду, что вратарь не откажет ему в билете на матч парижан, если когда-то возникнет такая просьба.

«У нас не было много времени, чтобы познакомиться, но Матвей произвёл хорошее впечатление. Наше общение всегда было позитивным. Я думаю, что сейчас российские игроки постоянно с ним на связи, переписываются, общаться. Но надеюсь, что, если я когда-нибудь я попрошу у Сафонова билетик на матч «ПСЖ», он мне не откажет», — приводит слова Са Metaratings.

Напомним, Сафонов уже успел провести 11 матчей за «Пари Сен-Жермен», в которых пропустил шесть голов. Кроме того, в шести матчах Матвей сохранил свои ворота в неприкосновенности.