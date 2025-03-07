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Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк признался, что никогда не употреблял алкоголь

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк признался, что никогда не употреблял алкоголь
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Футболист ПФК ЦСКА Матвей Кисляк признался, что ни разу в жизни не пробовал алкогольные напитки. Кисляку 19 лет.

— Пиво в бане тебе можно?
— Даже не пробовал. В бане пью чай из шишек.

— Ты ни разу не выпивал?
— Да. Не тянет. Не понимаю, зачем мне алкоголь. Есть баня, друзья, можно в галерею сходить, в театр. Скоро вот пойду в театр имени Пушкина на спектакль «Сделка», — приводит слова Кисляка Sport24.

Кисляк — воспитанник «Чертаново», в системе ЦСКА он находится с 2020 года. В этом сезоне молодой универсальный полузащитник провёл за армейцев 18 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Матвея в € 1,2 млн. По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 32 очка за 19 матчей.

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