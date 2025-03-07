«Зенит» поздравил Лучано Спаллетти с днём рождения

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» поздравила своего бывшего главного тренера Лучано Спаллетти с днём рождения. Сегодня, 7 марта, итальянскому специалисту исполняется 66 лет.

«Лучано Спаллетти — 66! С днём рождения, Мистер!» — написала пресс-служба «Зенита» в клубном телеграм-канале.

Напомним, летом 2023 года бывший тренер «Зенита» возглавил сборную Италии. За время своей тренерской карьеры Спаллетти выигрывал Кубок Италии (дважды), Российскую Премьер-Лигу (дважды), Кубок и Суперкубок России и Серию А. Вместе с «Наполи» Лучано выиграл чемпионский титул в сезоне-2022/2023, для неаполитанцев он стал первым за последние 33 года.