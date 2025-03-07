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Вильягра выступил с заявлением после перехода в ПФК ЦСКА

Вильягра выступил с заявлением после перехода в ПФК ЦСКА
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Новичок ПФК ЦСКА Родриго Вильягра выступил с заявлением после своего перехода в московский клуб. Он заявил, что сделает всё ради армейской футболки.

«Переговоры затянулись, но сейчас всё решено. Я очень счастлив, что нахожусь здесь. Теперь — только радоваться и начинать играть. Мне говорили, что ЦСКА — замечательный большой клуб. И я очень счастлив находиться здесь сейчас. Я сделаю всё ради этой футболки», — цитирует Вильягру пресс-служба ЦСКА.

Аргентинский футболист подписал контракт с красно-синими до конца декабря 2028 года с опцией продления на год. Вильягра будет выступать в составе московской команды под пятым номером. Футболист присоединился к ЦСКА в качестве свободного агента.

Последним клубом Вильягры до перехода в ЦСКА был «Ривер Плейт», за который он играл с февраля 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5,5 млн.

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