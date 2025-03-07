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Полузащитник «Локомотива» Тимофеев: «Ахмат» для всех неудобный соперник

Полузащитник «Локомотива» Тимофеев: «Ахмат» для всех неудобный соперник
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Полузащитник московского «Локомотива» Артём Тимофеев высказался о предстоящем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Встреча состоится сегодня, 7 марта. Начало игры — в 20:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2025, пятница. 20:15 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Принципиально ли играть против бывшей команды? У меня нет принципиальности. Я ушёл оттуда хорошо, со всеми остался в отличных отношениях. Нет ни обиды, ни злости. Выйду играть так же, как и против других команд.

Так получается, что «Ахмат» для всех неудобный соперник. Когда я там играл, с другими ребятами тоже общались, никто не любит играть против грозненцев. Все бьются, кусаются, бодаются. Легко никому не бывает. И эта игра будет такой же», — приводит слова Тимофеева официальный сайт «Локомотива».

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