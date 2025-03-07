Полузащитник «Локомотива» Тимофеев: «Ахмат» для всех неудобный соперник

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Тимофеев высказался о предстоящем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Встреча состоится сегодня, 7 марта. Начало игры — в 20:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Принципиально ли играть против бывшей команды? У меня нет принципиальности. Я ушёл оттуда хорошо, со всеми остался в отличных отношениях. Нет ни обиды, ни злости. Выйду играть так же, как и против других команд.

Так получается, что «Ахмат» для всех неудобный соперник. Когда я там играл, с другими ребятами тоже общались, никто не любит играть против грозненцев. Все бьются, кусаются, бодаются. Легко никому не бывает. И эта игра будет такой же», — приводит слова Тимофеева официальный сайт «Локомотива».