Воспитанник «Спартака» Денис Давыдов раскрыл, что бы изменил в своей карьере

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов ответил на вопрос, что бы он изменил в своей карьере при возможности. На сегодняшний день Давыдову 29 лет, в марте ему исполнится 30.

– Что бы изменил в карьере, если бы была возможность?

– Ничего.

– Почему?

– Это был я, мой выбор, моё состояние. Раз так сделал, значит, так надо, — приводит слова Давыдова Sports.ru.

Денис Давыдов является воспитанником московского «Спартака». На его счёту 37 матчей за основную команду красно-белых во всех турнирах. Всего футболист записал на свой счёт один гол и шесть результативных передач. В феврале 2019 года Давыдов покинул «Спартак» свободным агентом и перешёл в «Пари НН». Сейчас 29-летний футболист тренируется с клубом Медиалиги.