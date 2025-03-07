Экс-игрок «Спартака» Тимофеев назвал самый сложный период в карьере

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Тимофеев ответил на вопрос о самом тяжёлом периоде в карьере.

«Когда порвал «кресты». До этой травмы я более-менее играл, начал выходить в первой команде, стал чаще появляться на поле, даже в стартовом составе. Сломался как раз перед Лигой чемпионов, были все шансы там сыграть. Это был самый сложный этап», — приводит слова Тимофеева официальный сайт московского «Локомотива».

31-летний Артём Тимофеев в период с 2013 по 2019 год выступал за московский «Спартак». В составе красно-белых он стал чемпионом страны (2016/2017). Тимофеев выступает за «Локомотив» с июля 2024 года.