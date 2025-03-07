Ледяхов: «Спартак» нацелен на титул — «Зенит» слишком долго выигрывает всё подряд

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Не будем забегать вперёд. Но «Спартак» выиграл семь игр подряд, это даёт основания предполагать, что точно поборются. Видно, что команда нацелена на первое место. «Спартак» показывает, что готов. Верим и ждём, чтобы чемпион поменялся. «Зенит» слишком долго выигрывает всё подряд, пора уже кому-то другому», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (40). На втором месте находится московский «Спартак» (40), на третьем — «Краснодар» (40).