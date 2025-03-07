Артём Тимофеев ответил, за счёт чего «Локомотив» может удивить этой весной

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Тимофеев считает, что у команды хорошие шансы побороться за высокие места в чемпионате России.

«За счёт чего «Локомотив» может удивить этой весной? За счёт сплочённости. За счёт того, что каждый дорабатывает на любом участке поля. Нет такого, чтобы кто-то сказал: «Я в порядке, я делаю результат, поэтому не побегу». Все ребята отрабатывают от начала и до конца матча. Это наше главное качество. Плюс есть индивидуально сильные футболисты, которые могут решить эпизод. Если всё так же продолжим, то у нас хорошие шансы побороться за высокие места», — приводит слова Тимофеева официальный сайт «Локомотива».

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда набрала 36 очков за 19 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого 40 очков.