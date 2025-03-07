Глеб: «Зениту» будет крайне тяжело защитить чемпионское звание

Известный белорусский экс-футболист Александр Глеб высказался о чемпионской гонке в чемпионате России сезона-2024/2025. Он считает, что «Зениту» будет тяжело в седьмой раз подряд стать чемпионом — многие клубы хотят прекратить доминацию сине-бело-голубых.

«Зенит» хотят сбросить с пьедестала многие соперники. Борьба будет идти до последнего тура. Впереди нас ждёт игра нервов, одна ошибка может стоить титула. В последнее время РПЛ стала интересной лигой, в ней идёт борьба что за сохранение прописки, что за чемпионство. Так и в этом сезоне – «Зениту» будет крайне тяжело защитить чемпионское звание», – приводит слова Александра Глеба Metaratings.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд. В текущем сезоне после 19-го тура у «Зенита», «Спартак» и «Краснодара» равенство — по 40 очков.