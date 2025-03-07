Ледяхов: из претендентов на титул «Спартак» показывает самую привлекательную игру

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«В том сезоне тоже была битва в самом конце, и это было интересно со всех сторон. В этом году мы тоже видим, что нет одного лидера. Привыкли, что «Зенит» идёт с большим отрывом и заранее выигрывает чемпионства. Теперь борьба обострилась: «Краснодар» второй год подряд бьётся, «Спартак» показывает чуть ли не самую привлекательную игру. Такое я только приветствую. У трёх команд сильные составы, хорошо усилились зимой. Борьба будет только обостряться, и от этого выиграют все», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (40). На втором месте находится московский «Спартак» (40), на третьем — «Краснодар» (40).