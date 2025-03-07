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«Спартак» разгромил «Енисей» со счётом 5:1 в первом матче сезона женской Суперлиги

«Спартак» разгромил «Енисей» со счётом 5:1 в первом матче сезона женской Суперлиги
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Завершился матч 1-го тура женской российской Суперлиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Футбол-Арена Енисей» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ксенией Горячевой (Рязань). «Спартак» одержал победу со счётом 5:1.

В составе «Спартака» отличились Тияна Филипович (трижды), Лара Ивануша и Валерия Кузнецова. Единственный гол «Енисея» на 90-й минуте забила Анастасия Низамутдинова.

В прошлом сезоне Суперлиги «Спартак» занял третье место в турнирной таблице, «Енисей» финишировал 10-м. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».

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