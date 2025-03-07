Игрок «Локомотива» Тимофеев назвал тренера, оставившего наибольший след в его карьере

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Тимофеев ответил на вопрос, кто из тренеров оставил наибольший след в его карьере.

«Будет неочевидный ответ — это Дмитрий Иванович Гунько в «Спартаке». Я пришёл к нему в дубль совсем сырой. Он мне столько дал — и тактически, и физически, и технически, то есть во всех аспектах он мне очень сильно помог. Благодаря нему я очень сильно прибавил. Я в дубль пришёл буквально юнцом, а из него в первую команду попал, уже будучи взрослым футболистом. И это был относительно небольшой промежуток, 1-1,5 года. У каждого тренера я чему-то учился. У всех по чуть-чуть. Без исключений.

Какой тренер Галактионов? Требовательный. Не любит, когда халтурят. Ты можешь ошибаться, но если ты не работаешь, не бегаешь — играть ты не будешь», — приводит слова Тимофеева официальный сайт «Локомотива».