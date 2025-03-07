Эдгар Севикян допустил, что «Локомотив» может попасть в тройку РПЛ

Полузащитник московского «Локомотива» Эдгар Севикян заявил, что команда по итогам сезона может занять место в призовой тройке Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив» может подняться в тройку за счёт сплоченности, работоспособности и уверенности в себе. Каждый верит сам в себя, в каждого из нас. Все мы работаем на то, чтобы достичь максимума», — приводит слова Севикяна «РИА Новости Спорт».

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ при равенстве очков с московским «Динамо» — у обоих клубов по 36 набранных очков. Бело-голубые опережают подопечных Михаила Галактионова по дополнительным показателям. Тройку лидеров после 19 туров составляют «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», в активе которых по 40 очков.