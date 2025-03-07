Полузащитник «Локомотива» Артём Тимофеев: хочу играть до 45!

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Тимофеев рассказал, как долго планирует продолжать игровую карьеру.

«Где вижу себя после «Локомотива»? Многие спрашивают, до какого возраста планирую играть в футбол. Хочу играть до 45! Смогу ли — это уже другой вопрос, много факторов: травмы, самочувствие. Я такой футболист, который показывает свою лучшую игру за счёт объёмов и работоспособности. Не факт, что через несколько лет я смогу давать такие же объёмы. Может, мой организм сдастся и скажет, что больше не может, не мучай себя, футбол, тренеров и пацанов, заканчивай. Такое же может быть. Поэтому на вопрос сложно ответить. Дай бог, чтобы не было травм, а там уже посмотрим», — приводит слова Тимофеева официальный сайт «Локомотива».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 31-летний Артём Тимофеев провёл семь матчей, в которых забил один мяч. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России.