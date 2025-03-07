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Виктор Са оценил звёздного новичка «Зенита» за € 33 млн

Виктор Са оценил звёздного новичка «Зенита» за € 33 млн
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Бразильский нападающий «Краснодара» Виктор Са высказался о звёздном новичке «Зенита» Луисе Энрике. Нападающий перебрался в стан сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно. Сумма сделки составила € 33 млн. Виктор Са высоко оценил своего соотечественника.

– В РПЛ переехал Луис Энрике. В «Ботафого» вы с ним поиграть не успели, но что можешь о нем сказать?

– Да, это очень хороший игрок: молодой, быстрый, хорош в дриблинге, с отличной техникой. Сейчас он провёл очень хорошие игры за «Ботафого» и в Кубке Либертадорес, и в бразильской Серии А. Это отличное приобретение для всего российского чемпионата, — приводит слова Виктора Са «РБ Спорт».

Напомним, трансфер Энрике в «Зенит» стал самой дорогой сделкой зимнего окна в Российской Премьер-Лиге.

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