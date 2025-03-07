«Локомотив» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 20:15 мск
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Сегодня, 7 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 20:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2025, пятница. 20:15 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 16 очков за 19 матчей. «Локомотив» находится на пятой строчке, заработав 36 очков. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит» (40).
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