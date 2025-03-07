«Локомотив» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 20:15 мск

Сегодня, 7 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 20:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 16 очков за 19 матчей. «Локомотив» находится на пятой строчке, заработав 36 очков. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит» (40).