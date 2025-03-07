«Пари НН» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ

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Сегодня, 7 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Начало игры — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Пари Нижний Новгород»: Медведев, Каккоев, Магкеев, Карич, Кастильо, Калинский, Эктов, Тичич, Грулёв, Кокшаров, Босельи.

«Краснодар»: Агкацев, Кайо, Оласа, Диего Коста, Гонсалес, Черников, Кривцов, Батчи, Ленини, Кордоба, Виктор Са.

«Пари Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 19 очков за 19 матчей. «Краснодар» находится на третьей строчке, заработав 40 очков. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит» (40).