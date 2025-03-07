Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ледяхов: российские игроки недотягивают до уровня Пьянича — он прав

Ледяхов: российские игроки недотягивают до уровня Пьянича — он прав
Комментарии

Российский тренер Игорь Ледяхов прокомментировал высказывание хавбека ЦСКА Миралема Пьянича, что у российских игроков есть проблемы с креативом.

«Мы недотягиваем до уровня Пьянича. Наши игроки не так подготовлены, как в той же Испании. Надо работать над всем, не только над креативностью. Не вижу в словах Пьянича чего-то, в чём он был бы не прав. Поэтому почти никто и не уезжает, уровень не дотягивает до топ-5 лиг», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (40). На втором месте находится московский «Спартак» (40), на третьем — «Краснодар» (40).

Материалы по теме
«Не видел, чтобы в Испании и Италии работали, как в России». Самый статусный легионер РПЛ
Эксклюзив
«Не видел, чтобы в Испании и Италии работали, как в России». Самый статусный легионер РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android