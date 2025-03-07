Ледяхов: российские игроки недотягивают до уровня Пьянича — он прав

Российский тренер Игорь Ледяхов прокомментировал высказывание хавбека ЦСКА Миралема Пьянича, что у российских игроков есть проблемы с креативом.

«Мы недотягиваем до уровня Пьянича. Наши игроки не так подготовлены, как в той же Испании. Надо работать над всем, не только над креативностью. Не вижу в словах Пьянича чего-то, в чём он был бы не прав. Поэтому почти никто и не уезжает, уровень не дотягивает до топ-5 лиг», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (40). На втором месте находится московский «Спартак» (40), на третьем — «Краснодар» (40).