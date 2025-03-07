Экс-игрок «Спортинга Хихон» Ледяхов объяснил травматичность Захаряна в Испании

Бывший игрок «Спортинга Хихон», российский тренер Игорь Ледяхов объяснил травматичность полузащитника «Реала Сосьедад» Арсенал Захаряна.

«Захаряну не хватает физических кондиций. Арсена замучили травмы. Только начинает набирать — опять что-то случается. Теперь даже забил гол, но снова очень неприятная травма.

Он был не готов к нагрузкам в «Реале Сосьедад». Проблема в этом. Как футболист Захарян хорош, но физических кондиций набрать не может. Следовательно, не получается и попасть в состав, а команда не может на него рассчитывать. Но Арсена поддерживают, надеются на него, хоть пока он явно не отработал вложенные в него деньги.

Надо поменять подход к питанию и прочему. До приезда в Испанию у него не было травм, а тут они буквально постоянно. Много компонентов, которым надо уделить больше внимания», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.